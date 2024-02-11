Стоял на учёте в диспансере: Взрыв в Элисте устроил психбольной
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Элисте
Последствия взрыва в Элисте. Обложка © T.me / Следком Калмыкии
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в офисе центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива" в Элисте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным регионального СК, виновником трагедии стал один из клиентов организации, состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере. Между ним и сотрудником центра завязался конфликт, в результате которого мужчина активировал неустановленное взрывное устройство.
"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — добавили в ведомстве.
Напомним, в результате взрыва тяжёлые осколочные ранения получила главный внештатный педагог-психолог Министерства образования и науки Калмыкии Намджил Яманова. Вторым пострадавшим является её муж. Сейчас оба находятся в реанимации, их жизни ничего не угрожает.