Стоял на учёте в диспансере: Взрыв в Элисте устроил психбольной

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в офисе центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива" в Элисте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным регионального СК, виновником трагедии стал один из клиентов организации, состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере. Между ним и сотрудником центра завязался конфликт, в результате которого мужчина активировал неустановленное взрывное устройство.

"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — добавили в ведомстве.