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10 февраля, 21:20

Стоял на учёте в диспансере: Взрыв в Элисте устроил психбольной

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва в Элисте

Последствия взрыва в Элисте. Обложка © T.me / Следком Калмыкии

Последствия взрыва в Элисте. Обложка © T.me / Следком Калмыкии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в офисе центра медитации и образовательных услуг "Альтернатива" в Элисте. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным регионального СК, виновником трагедии стал один из клиентов организации, состоявший на учёте в психоневрологическом диспансере. Между ним и сотрудником центра завязался конфликт, в результате которого мужчина активировал неустановленное взрывное устройство.

"На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — добавили в ведомстве.

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Напомним, в результате взрыва тяжёлые осколочные ранения получила главный внештатный педагог-психолог Министерства образования и науки Калмыкии Намджил Яманова. Вторым пострадавшим является её муж. Сейчас оба находятся в реанимации, их жизни ничего не угрожает.

Илья Пушкарев
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