Богомаз: Система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Российские силы противовоздушной обороны поразили украинский беспилотник самолётного типа над Унечским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. Также в настоящее время на месте работают оперативные службы.