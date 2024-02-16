Богомаз: Система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области
Российские силы противовоздушной обороны поразили украинский беспилотник самолётного типа над Унечским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. Также в настоящее время на месте работают оперативные службы.
Кстати, минувшей ночью киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область и акваторию Чёрного моря с помощью беспилотников. Однако они были перехвачены российскими средствами ПВО. О каких-либо разрушениях информация не приводится.
VK / Минобороны России