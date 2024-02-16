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16 февраля, 17:05

Богомаз: Система ПВО уничтожила украинский беспилотник в Брянской области

Российские силы противовоздушной обороны поразили украинский беспилотник самолётного типа над Унечским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", — написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. Также в настоящее время на месте работают оперативные службы.

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Кстати, минувшей ночью киевский режим предпринял попытку атаковать Белгородскую область и акваторию Чёрного моря с помощью беспилотников. Однако они были перехвачены российскими средствами ПВО. О каких-либо разрушениях информация не приводится.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер
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