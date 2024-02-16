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16 февраля, 04:16

Силы ПВО за ночь сбили пять дронов над Чёрным морем и Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и один дрон над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, попытка киевского режима атаковать предпринималась минувшей ночью. О каких-либо разрушениях информация не приводится.

В Белгородской области дрон ВСУ ночью пытался атаковать нефтебазу
В Белгородской области дрон ВСУ ночью пытался атаковать нефтебазу

Накануне, 15 февраля, ВСУ вновь атаковали Белгород — чешской РСЗО M-70 "Вампир". Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибло семь человек, в том числе девочка в коляске и студент из Сирии. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Артур Лапсаков
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