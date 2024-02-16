Силы ПВО за ночь сбили пять дронов над Чёрным морем и Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря и один дрон над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, попытка киевского режима атаковать предпринималась минувшей ночью. О каких-либо разрушениях информация не приводится.
Накануне, 15 февраля, ВСУ вновь атаковали Белгород — чешской РСЗО M-70 "Вампир". Прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. Погибло семь человек, в том числе девочка в коляске и студент из Сирии. В 128 квартирах выбиты окна, повреждено 34 автомобиля.
ТАСС / Николай Гынгазов