Гладков рассказал о масштабе разрушений после атаки ВСУ на Белгород
Гладков: После атаки ВСУ на Белгород в 128 квартирах выбиты окна
Последствия атаки ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
После сегодняшней атаки ВСУ на Белгород в 128 квартирах выбиты окна, осколками повреждены 34 машины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены четыре магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий", — написал он в телеграм-канале.
Тем временем в Белгородском районе области после отражения ПВО воздушной атаки разрушения зафиксированы в посёлке Дубовое. Там, по словам Гладкова, повреждены четыре дома, три многоэтажки и шесть авто.
"В селе Репное [повреждено] одно частное домовладение и три автомобиля, в посёлке Разумное — один многоквартирный дом, в селе Шагаровка – три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом", — добавил глава региона, указав, что подомовой обход территорий продолжается.
Как сообщал Life.ru, 15 февраля ВСУ в очередной раз обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. Опубликован момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По последним данным, в результате атаки погибло шесть человек, в том числе один ребёнок — девочка в коляске, с ней утром вышла погулять бабушка.