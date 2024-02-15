Гладков рассказал о масштабе разрушений после атаки ВСУ на Белгород Гладков: После атаки ВСУ на Белгород в 128 квартирах выбиты окна 15 февраля, 14:23 Последствия атаки ВСУ на Белгород. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

После сегодняшней атаки ВСУ на Белгород в 128 квартирах выбиты окна, осколками повреждены 34 машины. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены четыре магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий", — написал он в телеграм-канале.

Последствия атаки ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Тем временем в Белгородском районе области после отражения ПВО воздушной атаки разрушения зафиксированы в посёлке Дубовое. Там, по словам Гладкова, повреждены четыре дома, три многоэтажки и шесть авто.

Последствия атаки ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В селе Репное [повреждено] одно частное домовладение и три автомобиля, в посёлке Разумное — один многоквартирный дом, в селе Шагаровка – три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом", — добавил глава региона, указав, что подомовой обход территорий продолжается.

Последствия атаки ВСУ на Белгород. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Авторы Никита Осипов