Минздрав заявил о шести погибших при обстреле Белгорода
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Шесть человек погибли в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, ещё 17 жителей получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Ещё 17 — среди них четверо детей — получили ранения различной степени тяжести", — сказал он.
По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Белгород для помощи раненым отправилась бригада специалистов федеральных центров.
Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и во дворы жилых домов. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела, снятый камерой видеонаблюдения, и первые минуты после трагедии. По предварительным данным, ВСУ совершили удар реактивными снарядами чешской РСЗО M-70 "Вампир", обломки которых сейчас на улицах находят местные жители.