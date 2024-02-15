Минздрав заявил о шести погибших при обстреле Белгорода

Шесть человек погибли в результате атаки ВСУ на Белгород 15 февраля, ещё 17 жителей получили ранения. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребёнок. Ещё 17 — среди них четверо детей — получили ранения различной степени тяжести", — сказал он.