В Госдуме связали удар по Белгороду с назначением нового главкома ВСУ
Депутат Свинцов связал атаку на Белгород с назначением Сырского главкомом ВСУ
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ВСУ сегодня обстреляли Белгород, чтобы показать, что со сменой Валерия Залужного на нового главкома Александра Сырского у них что-то будет меняться. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.
Момент прилёта ракетного снаряда ВСУ по магазину в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород-медиа
"Мы понимаем, что этот чудовищный теракт киевский режим совершил, чтобы показать, что со сменой Залужного на нового руководителя военной хунты у них что-то будет меняться. Но они не могут показать никакой динамики на фронте, кроме динамики отступления и проигрыша. Поэтому они будут пытаться совершать теракты против гражданского населения России", — указал парламентарий.
Депутат выразил мнение, что пришло время применить против киевского режима самые серьёзные виды вооружений, которые есть в России. Также он от лица фракции выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при атаке на Белгород.
Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. По данным Life.ru, число жертв превысило девять, среди них двое детей. В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил, что удар унёс жизни пяти белгородцев. Сейчас данные уточняются. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела и первые минуты после трагедии. В МИД РФ уже заявили, что вынесут теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН.