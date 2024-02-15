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15 февраля, 12:03

В Госдуме связали удар по Белгороду с назначением нового главкома ВСУ

Депутат Свинцов связал атаку на Белгород с назначением Сырского главкомом ВСУ

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

ВСУ сегодня обстреляли Белгород, чтобы показать, что со сменой Валерия Залужного на нового главкома Александра Сырского у них что-то будет меняться. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

Момент прилёта ракетного снаряда ВСУ по магазину в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород-медиа

"Мы понимаем, что этот чудовищный теракт киевский режим совершил, чтобы показать, что со сменой Залужного на нового руководителя военной хунты у них что-то будет меняться. Но они не могут показать никакой динамики на фронте, кроме динамики отступления и проигрыша. Поэтому они будут пытаться совершать теракты против гражданского населения России", — указал парламентарий.

Депутат выразил мнение, что пришло время применить против киевского режима самые серьёзные виды вооружений, которые есть в России. Также он от лица фракции выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при атаке на Белгород.

Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама
Один из погибших в Белгороде — грудничок, с которым гуляла мама

Напомним, сегодня, 15 февраля, ВСУ снова обстреляли Белгород. На этот раз прилёты пришлись на торговый центр, стадион и дворы жилых домов. По данным Life.ru, число жертв превысило девять, среди них двое детей. В то же время губернатор Вячеслав Гладков заявил, что удар унёс жизни пяти белгородцев. Сейчас данные уточняются. Life.ru опубликовал момент страшного обстрела и первые минуты после трагедии. В МИД РФ уже заявили, что вынесут теракт в Белгороде на обсуждение в СБ ООН.

Ольга Годуненко
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