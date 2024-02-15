В Госдуме связали удар по Белгороду с назначением нового главкома ВСУ

ВСУ сегодня обстреляли Белгород, чтобы показать, что со сменой Валерия Залужного на нового главкома Александра Сырского у них что-то будет меняться. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов.

Момент прилёта ракетного снаряда ВСУ по магазину в Белгороде. Видео © Telegram / Белгород-медиа

"Мы понимаем, что этот чудовищный теракт киевский режим совершил, чтобы показать, что со сменой Залужного на нового руководителя военной хунты у них что-то будет меняться. Но они не могут показать никакой динамики на фронте, кроме динамики отступления и проигрыша. Поэтому они будут пытаться совершать теракты против гражданского населения России", — указал парламентарий.