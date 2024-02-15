Губернатор уточнил число погибших и раненных при атаке ВСУ на Белгород

В результате атаки ВСУ на Белгород погибло пять человек, ещё 18 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО работала по 14 воздушным целям.... По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребёнок, ещё 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения", — написал он в телеграм-канале.