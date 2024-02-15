Губернатор уточнил число погибших и раненных при атаке ВСУ на Белгород
Гладков: Пять человек погибли, 18 ранены в результате атаки на Белгород
В результате атаки ВСУ на Белгород погибло пять человек, ещё 18 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО работала по 14 воздушным целям.... По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребёнок, ещё 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения", — написал он в телеграм-канале.
В Белгороде в семи частных домах и пяти многоэтажках выбиты окна, осколками повреждены магазин, одно из промышленных предприятий, а также около пяти авто. В Белгородском районе в селе Шагаровка повреждения выявлены в двух частных домах.
Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ 15 февраля. Фото © телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, ВСУ нанесли удар по Белгороду. Прилёты пришлись по торговому центру, стадиону. Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилых дворах. При этом по данным Life.ru, число жертв выросло до 9, среди них двое детей.