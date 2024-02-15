ПВО сбила 14 снарядов РСЗО RM70 Vampire над Белгородской областью

"Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM70 "Вампир", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, ВСУ нанесли удар по Белгороду. Один из прилётов пришёлся по торговому центру. Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждено несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки. По последним данным, погибло шесть человек, в том числе ребёнок.