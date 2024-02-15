Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 10:04

ПВО сбила 14 снарядов РСЗО RM70 Vampire над Белгородской областью

Российские средства ПВО сбили 14 реактивных снарядов РСЗО RM70 Vampire над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM70 "Вампир", — заявили в ведомстве.

Обломок ракеты упал на стадионе в Белгороде
Обломок ракеты упал на стадионе в Белгороде

Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, ВСУ нанесли удар по Белгороду. Один из прилётов пришёлся по торговому центру. Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждено несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки. По последним данным, погибло шесть человек, в том числе ребёнок.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров