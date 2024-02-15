Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 09:58

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до шести

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до шести. Скончались двое раненых, сообщает SHOT.

Ракетная атака на Белгород. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, двое мужчин погибли прямо на входе в ТЦ, обломок ракеты упал там, когда они заходили в здание. Повреждения также получила школа № 42 на улице 60 лет Октября. Прилёты также зафиксированы в городе Губкине, ВСУ пытались ударить по местной нефтебазе. Там обошлось без пострадавших.

Погибшие при ударе ВСУ по Белгороду. Видео © SHOT

"Это страшно": Филипп Киркоров лично увидел в ДНР последствия украинских обстрелов
"Это страшно": Филипп Киркоров лично увидел в ДНР последствия украинских обстрелов

Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Позже стало известно, что четыре человека погибли и десять пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Один из прилётов пришёлся по торговому центру.

Обложка ©

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров