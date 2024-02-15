Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до шести
Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до шести. Скончались двое раненых, сообщает SHOT.
Ракетная атака на Белгород. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, двое мужчин погибли прямо на входе в ТЦ, обломок ракеты упал там, когда они заходили в здание. Повреждения также получила школа № 42 на улице 60 лет Октября. Прилёты также зафиксированы в городе Губкине, ВСУ пытались ударить по местной нефтебазе. Там обошлось без пострадавших.
Погибшие при ударе ВСУ по Белгороду. Видео © SHOT
Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Позже стало известно, что четыре человека погибли и десять пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Один из прилётов пришёлся по торговому центру.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров