Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до шести. Скончались двое раненых, сообщает SHOT.

Ракетная атака на Белгород. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, двое мужчин погибли прямо на входе в ТЦ, обломок ракеты упал там, когда они заходили в здание. Повреждения также получила школа № 42 на улице 60 лет Октября. Прилёты также зафиксированы в городе Губкине, ВСУ пытались ударить по местной нефтебазе. Там обошлось без пострадавших.

Погибшие при ударе ВСУ по Белгороду. Видео © SHOT