Регион

Уведомления отключены

15 февраля, 06:06

В Белгородской области дрон ВСУ ночью пытался атаковать нефтебазу

SHOT: Украинский дрон пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

Украинский дрон пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. Как сообщает SHOT, беспилотник самолётного типа залетел на территорию РФ накануне поздно вечером.

Обломки БПЛА рухнули на территорию нефтебазы ОАО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгом. Предварительно, дрон был сбит. Разрушений нет. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на нефтебазе в Курском районе после атаки украинского беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Украинский дрон пытался атаковать нефтебазу "Стальной конь" в Орловской области
Украинский дрон пытался атаковать нефтебазу "Стальной конь" в Орловской области
Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров