В Белгородской области дрон ВСУ ночью пытался атаковать нефтебазу

Украинский дрон пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. Как сообщает SHOT, беспилотник самолётного типа залетел на территорию РФ накануне поздно вечером.

Обломки БПЛА рухнули на территорию нефтебазы ОАО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгом. Предварительно, дрон был сбит. Разрушений нет. Никто не пострадал.