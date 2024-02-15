В Белгородской области дрон ВСУ ночью пытался атаковать нефтебазу
SHOT: Украинский дрон пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области
Украинский дрон пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. Как сообщает SHOT, беспилотник самолётного типа залетел на территорию РФ накануне поздно вечером.
Обломки БПЛА рухнули на территорию нефтебазы ОАО "Белгороднефтепродукт" в селе Долгом. Предварительно, дрон был сбит. Разрушений нет. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл на нефтебазе в Курском районе после атаки украинского беспилотника. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
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