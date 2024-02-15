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14 февраля, 22:45

Под Курском после атаки ВСУ загорелась нефтебаза

Старовойт: После атаки дрона ВСУ на нефтебазе в Курском районе произошёл пожар

Пожар произошёл на нефтебазе в Курском районе после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", — написал чиновник в телеграм-канале.

На территории нефтебазы в Туапсе начался крупный пожар
На территории нефтебазы в Туапсе начался крупный пожар

Ранее ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать нефтебазу "Стальной конь", расположенную в районе одноимённого села в Орловской области. Один из дронов, сбитых минувшей ночью, упал на территории филиала "Транснефть – Дружба". А за несколько часов до этого неподалёку от базы неизвестный устроил поджог на железной дороге.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова
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