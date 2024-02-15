Под Курском после атаки ВСУ загорелась нефтебаза

Пожар произошёл на нефтебазе в Курском районе после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", — написал чиновник в телеграм-канале.