Украинский дрон пытался атаковать нефтебазу "Стальной конь" в Орловской области
ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать нефтебазу "Стальной конь", расположенную в районе одноимённого села в Орловской области. По данным SHOT, один из дронов, сбитых минувшей ночью, упал на территории филиала "Транснефть-Дружба". А за несколько часов до этого неподалёку от базы неизвестный устроил поджог на железной дороге.
По данным телеграм-канала, обошлось без повреждений, утечек нефтепродуктов нет. На месте работают экстренные службы.
Напомним, утром 9 февраля Минобороны России отчиталось о работе систем ПВО минувшей ночью. Всего зенитчики сбили и перехватили 19 вражеских беспилотников: два — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем, шесть — над Чёрным морем.
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