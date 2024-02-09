Украинский дрон пытался атаковать нефтебазу "Стальной конь" в Орловской области

ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать нефтебазу "Стальной конь", расположенную в районе одноимённого села в Орловской области. По данным SHOT, один из дронов, сбитых минувшей ночью, упал на территории филиала "Транснефть-Дружба". А за несколько часов до этого неподалёку от базы неизвестный устроил поджог на железной дороге.

По данным телеграм-канала, обошлось без повреждений, утечек нефтепродуктов нет. На месте работают экстренные службы.