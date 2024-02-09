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9 февраля, 09:35

Украинский дрон пытался атаковать нефтебазу "Стальной конь" в Орловской области

ВСУ с помощью беспилотника попытались атаковать нефтебазу "Стальной конь", расположенную в районе одноимённого села в Орловской области. По данным SHOT, один из дронов, сбитых минувшей ночью, упал на территории филиала "Транснефть-Дружба". А за несколько часов до этого неподалёку от базы неизвестный устроил поджог на железной дороге.

По данным телеграм-канала, обошлось без повреждений, утечек нефтепродуктов нет. На месте работают экстренные службы.

Губернатор Орловской области назвал цель уничтоженных ночью украинских беспилотников
Губернатор Орловской области назвал цель уничтоженных ночью украинских беспилотников

Напомним, утром 9 февраля Минобороны России отчиталось о работе систем ПВО минувшей ночью. Всего зенитчики сбили и перехватили 19 вражеских беспилотников: два — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем, шесть — над Чёрным морем.

Обложка ©

Getty Images / Ethan Miller

Алексей Берковиц
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