Губернатор Орловской области назвал цель уничтоженных ночью украинских беспилотников

Напомним, утром 9 февраля Минобороны России отчиталось о работе систем ПВО минувшей ночью. Всего зенитчики сбили и перехватили 19 вражеских беспилотников: два — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем, шесть — над Чёрным морем.