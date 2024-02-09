Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 05:38

Губернатор Орловской области назвал цель уничтоженных ночью украинских беспилотников

Губернатор Клычков: ПВО не дала дронам атаковать объекты ТЭК в Орловской области

Системы ПВО пресекли попытку четырёх украинских беспилотников атаковать объекты топливо-энергетического комплекса (ТЭК) в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Пострадавших нет.

"В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", — указал он в телеграм-канале.

Губернатор Старовойт объяснил причину громких звуков над Курском
Губернатор Старовойт объяснил причину громких звуков над Курском

Напомним, утром 9 февраля Минобороны России отчиталось о работе систем ПВО минувшей ночью. Всего зенитчики сбили и перехватили 19 вражеских беспилотников: два — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем, шесть — над Чёрным морем.

Обложка ©

Shutterstock / aappp

Матвей Константинов
  • Новости
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров