Губернатор Орловской области назвал цель уничтоженных ночью украинских беспилотников
Губернатор Клычков: ПВО не дала дронам атаковать объекты ТЭК в Орловской области
Системы ПВО пресекли попытку четырёх украинских беспилотников атаковать объекты топливо-энергетического комплекса (ТЭК) в Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Пострадавших нет.
"В целях обеспечения безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", — указал он в телеграм-канале.
Напомним, утром 9 февраля Минобороны России отчиталось о работе систем ПВО минувшей ночью. Всего зенитчики сбили и перехватили 19 вражеских беспилотников: два — над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем, шесть — над Чёрным морем.
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