Силы ПВО нейтрализовали 19 беспилотников над российскими регионами
Минобороны: ПВО перехватила и уничтожила 19 беспилотников над регионами РФ
Сегодня ночью средствами ПВО была предотвращена попытка массированной атаки беспилотников на российские регионы. Как рассказали в Минобороны РФ, над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, а также акваторией Чёрного моря было уничтожено и перехвачено 19 дронов.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА), а также над акваторией Чёрного моря (6 БПЛА)", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дрон рухнул на территории НПЗ около двух часов ночи, произошёл взрыв и пожар. Уже через час открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.
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