Силы ПВО нейтрализовали 19 беспилотников над российскими регионами

Сегодня ночью средствами ПВО была предотвращена попытка массированной атаки беспилотников на российские регионы. Как рассказали в Минобороны РФ, над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем, а также акваторией Чёрного моря было уничтожено и перехвачено 19 дронов.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БПЛА), Брянской (5 БПЛА) и Орловской (4 БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БПЛА), а также над акваторией Чёрного моря (6 БПЛА)", — сообщили в оборонном ведомстве.