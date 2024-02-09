Губернатор Старовойт объяснил причину громких звуков над Курском
Губернатор Старовойт: Громкие звуки над Курском связаны с работой Минобороны РФ
Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил причину громких звуков над городом и районом. Как он сообщил в телеграм-канале, это явление было связано с работой российских военнослужащих.
"Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие", — заявил Старовойт.
Ранее Life.ru писал, что два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал.
Обложка ©
Wikipedia / mil.ru