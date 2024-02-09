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8 февраля, 22:37

Губернатор Старовойт объяснил причину громких звуков над Курском

Губернатор Старовойт: Громкие звуки над Курском связаны с работой Минобороны РФ

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил причину громких звуков над городом и районом. Как он сообщил в телеграм-канале, это явление было связано с работой российских военнослужащих.

"Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие", — заявил Старовойт.

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Ранее Life.ru писал, что два украинских беспилотника атаковали село Волоконовка в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал.

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Wikipedia / mil.ru

Алексей Соловьёв
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