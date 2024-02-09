Губернатор Старовойт объяснил причину громких звуков над Курском

Губернатор Курской области Роман Старовойт объяснил причину громких звуков над городом и районом. Как он сообщил в телеграм-канале, это явление было связано с работой российских военнослужащих.

"Громкие звуки, которые слышны над Курском и Курским районом, — это работа Министерства обороны РФ. Прошу сохранять спокойствие", — заявил Старовойт.