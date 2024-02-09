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9 февраля, 02:52

Беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. На месте происшествия случился сильный пожар, об этом сообщает SHOT.

Беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, дрон рухнул на территории НПЗ около 2 часов ночи, произошёл взрыв и пожар. Уже через час открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.

Момент падения дрона на территорию НПЗ в Петербурге попал на видео
Момент падения дрона на территорию НПЗ в Петербурге попал на видео

А 3 февраля в Волгограде сообщили о пожаре на НПЗ в Красноармейском районе. Его площадь составила 300 квадратных метров, также произошло горение нефтепродуктов. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что пожар произошёл из-за падения сбитого БПЛА.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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