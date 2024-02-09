Беспилотник атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Беспилотник атаковал Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. На месте происшествия случился сильный пожар, об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, дрон рухнул на территории НПЗ около 2 часов ночи, произошёл взрыв и пожар. Уже через час открытое горение было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.