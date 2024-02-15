ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть жертвы
Четыре человека погибли и 10 пострадали при ракетном ударе по Белгороду
Четыре человека погибли и 10 пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщает SHOT.
Обломки ракеты в жилом дворе в Белгороде. Видео © телеграм-канал "Жесть Белгород"
По данным телеграм-канала, один из прилётов пришёлся по торговому центру. Все четверо погибших — двое мужчин и две женщины — были внутри. Из десяти пострадавших трое в тяжёлом состоянии.
Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждено несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки.
Один из прилётов при обстреле Белгорода пришёлся по торговому центру. Видео © телеграм-канал "Белгород №1"
Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.
Getty Images / Wolfgang Schwan