ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть жертвы

Четыре человека погибли и 10 пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщает SHOT.

Обломки ракеты в жилом дворе в Белгороде. Видео © телеграм-канал "Жесть Белгород"

По данным телеграм-канала, один из прилётов пришёлся по торговому центру. Все четверо погибших — двое мужчин и две женщины — были внутри. Из десяти пострадавших трое в тяжёлом состоянии.

Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждено несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки.

Один из прилётов при обстреле Белгорода пришёлся по торговому центру. Видео © телеграм-канал "Белгород №1"