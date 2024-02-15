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15 февраля, 09:44

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть жертвы

Четыре человека погибли и 10 пострадали при ракетном ударе по Белгороду

Четыре человека погибли и 10 пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. Об этом сообщает SHOT.

Обломки ракеты в жилом дворе в Белгороде. Видео © телеграм-канал "Жесть Белгород"

По данным телеграм-канала, один из прилётов пришёлся по торговому центру. Все четверо погибших — двое мужчин и две женщины — были внутри. Из десяти пострадавших трое в тяжёлом состоянии.

Также местные жители сообщают о падении обломков ракеты в жилом дворе, повреждено несколько авто, ударной волной выбило окна многоэтажки.

Один из прилётов при обстреле Белгорода пришёлся по торговому центру. Видео © телеграм-канал "Белгород №1"

Напомним, ранее сегодня, 15 февраля, в Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности.

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Schwan

Александра Вишнякова
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