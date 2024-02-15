В Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Гладков: В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе области в четверг, 15 февраля, запустили сирену ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал он в телеграм-канале.
Как сообщал Life.ru, накануне поздно вечером украинский дрон пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. Беспилотник был сбит, разрушений и пострадавших нет.
ТАСС / Николай Гынгазов