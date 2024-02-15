В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе области в четверг, 15 февраля, запустили сирену ракетной опасности. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призвал он в телеграм-канале.