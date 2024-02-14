Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина, она госпитализирована. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном на странице во "ВКонтакте".

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу", — сказал чиновник.

Также Гладков сообщил, что власти региона продолжают устанавливать модульные укрытия для защиты мирного населения. В скором времени они появятся в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском городских округах.