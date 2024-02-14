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14 февраля, 04:03

Женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Гладков: Женщина пострадала во время атаки ВСУ на Белгородскую область

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадала женщина, она госпитализирована. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном на странице во "ВКонтакте".

"Ночью в Белгороде, Белгородском районе и Валуйском округе объявлялась ракетная опасность. Сработала наша система ПВО. К сожалению, одна женщина в Валуйском округе получила ранение и была доставлена в областную больницу", — сказал чиновник.

Также Гладков сообщил, что власти региона продолжают устанавливать модульные укрытия для защиты мирного населения. В скором времени они появятся в Шебекинском, Грайворонском и Валуйском городских округах.

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Life.ru сообщал, что сегодня ночью угроза ракетной опасности была объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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