Ещё четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской и Брянской областями

Системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. Атака состоялась около 12:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской", — говорится в сообщении.