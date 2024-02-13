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13 февраля, 10:48

Ещё четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской и Брянской областями

МО: Средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над Белгородской и Брянской областями

Системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. Атака состоялась около 12:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской", — говорится в сообщении.

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области
Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области

Напомним, сегодня, 13 февраля, российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник. В тот раз его засекли в небе над Белгородской областью.

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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