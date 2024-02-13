Ещё четыре украинских беспилотника сбили над Белгородской и Брянской областями
МО: Средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над Белгородской и Брянской областями
Системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолётного типа в небе над Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ. Атака состоялась около 12:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один над территорией Брянской", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 13 февраля, российские системы ПВО сбили ещё один украинский беспилотник. В тот раз его засекли в небе над Белгородской областью.
Vk / Минобороны России