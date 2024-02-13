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13 февраля, 09:51

Очередной украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

МО РФ: Украинский БПЛА самолётного типа пытался атаковать Белгородскую область

Над территорией Белгородской области пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного аппарата самолётного типа. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба Министерства обороны.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен", — сообщили в военном ведомстве.

Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области
Ракетная опасность объявлена в Суджанском районе Курской области

Напомним, что на днях Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником. Дрон был сбит у посёлка Майский. А под Херсоном российские средства противовоздушной обороны уничтожили сразу 33 украинских беспилотника за сутки.

Обложка ©

Shutterstock.com

Марина Калегина
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