Очередной украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного аппарата самолётного типа. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба Министерства обороны.

Напомним, что на днях Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником. Дрон был сбит у посёлка Майский. А под Херсоном российские средства противовоздушной обороны уничтожили сразу 33 украинских беспилотника за сутки.