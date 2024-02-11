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11 февраля, 19:14

Украина вновь попыталась атаковать Белгородскую область беспилотником

Губернатор Гладков сообщил о сбитом украинском дроне в Белгородском районе

Беспилотник сбит у посёлка Майский Белгородской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе посёлка Майский", — написал глава региона, добавив, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников
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Ранее стало известно, что ВСУ стали использовать связки дронов для увеличения дальности полёта. Новую технику украинские войска уже использовали для удара по автобусу в Новой Таволжанке.

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Артур Лапсаков
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