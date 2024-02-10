ВСУ придумали новую технологию для ударов дронов по Белгородской области

ВСУ для ударов по Белгородской области стали использовать связки дронов с ретрансляторами, которые увеличивают дальность полёта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, автобус в Новой Таволжанке был атакован несколькими БПЛА. FPV-дрон со взрывчаткой шёл вместе со вторым беспилотником, оснащённым ретранслятором. Это и помогло увеличить дальность полёта.