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10 февраля, 12:46

ВСУ придумали новую технологию для ударов дронов по Белгородской области

SHOT: ВСУ стали использовать связки дронов для увеличения дальности полёта

ВСУ для ударов по Белгородской области стали использовать связки дронов с ретрансляторами, которые увеличивают дальность полёта. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, автобус в Новой Таволжанке был атакован несколькими БПЛА. FPV-дрон со взрывчаткой шёл вместе со вторым беспилотником, оснащённым ретранслятором. Это и помогло увеличить дальность полёта.

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Напомним, ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал об атаке украинского дрона на рейсовый автобус № 104, который ехал из Шебекина в Муром. Пассажирский транспорт подвергся вражеской атаке в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Пострадал мужчина, у него осколочные ранения ноги.

Обложка ©

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Александра Мышляева
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