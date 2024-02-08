Украинский дрон-камикадзе ударил по автобусу с пассажирами в Новой Таволжанке

Украинский дрон-камикадзе ударил по пассажирскому автобусу в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

"У мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение", — информирует глава региона.