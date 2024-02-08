Украинский дрон-камикадзе ударил по автобусу с пассажирами в Новой Таволжанке
Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус
Украинский дрон-камикадзе ударил по пассажирскому автобусу в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, без пострадавших, к сожалению, не обошлось.
"У мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение", — информирует глава региона.
По данным SHOT, беспилотник попал в рейсовый автобус № 104, который ехал из Шебекина в Муром.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородском районе и самом Белгороде объявлена угроза ракетной опасности. Местных жителей и гостей региона просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. После этого украинская армия из РСЗО обстреляла Ржевку под Белгородом, ранен мирный житель.
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