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8 февраля, 12:27

Украинский дрон-камикадзе ударил по автобусу с пассажирами в Новой Таволжанке

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на рейсовый автобус

Украинский дрон-камикадзе ударил по пассажирскому автобусу в селе Новая Таволжанка Шебекинского района. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

"У мужчины осколочные ранения ноги. В ближайшее время он будет доставлен в медицинское учреждение", информирует глава региона.

По данным SHOT, беспилотник попал в рейсовый автобус № 104, который ехал из Шебекина в Муром.

Украинская армия из РСЗО обстреляла Ржевку под Белгородом, ранен мирный житель
Украинская армия из РСЗО обстреляла Ржевку под Белгородом, ранен мирный житель

Ранее Life.ru писал, что в Белгородском районе и самом Белгороде объявлена угроза ракетной опасности. Местных жителей и гостей региона просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. После этого украинская армия из РСЗО обстреляла Ржевку под Белгородом, ранен мирный житель.

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Getty Images / Sean Gallup

Марина Калегина
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