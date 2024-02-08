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8 февраля, 11:05

Мэрия Белгорода сообщила о ракетной опасности

В Белгородском районе и самом Белгороде объявлена угроза ракетной опасности. Об этом информирует телеграм-канал городской администрации. Местных жителей и гостей региона просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Напомним, что накануне в Белгороде машина сбила ребёнка, который бежал в укрытие через дорогу на красный свет. Пострадавшему на вид около десяти лет, его госпитализировали. О состоянии ребёнка пока ничего не известно.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Марина Калегина
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