Регион

Уведомления отключены

7 февраля, 14:47

Испугался взрывов: В Белгороде машина сбила ребёнка, который бежал в укрытие через дорогу на красный свет

В Белгороде испугавшийся взрывов ребёнок побежал в укрытие и попал под машину

В Белгороде машина сбила ребёнка, который испугался взрывов и побежал в укрытие через дорогу на красный свет. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в момент, когда подросток шёл по улице Щорса, услышал звуки воздушной тревоги, затем взрывы и побежал.

В Белгороде испугавшийся взрывов ребёнок попал под машину. Видео © Telegram / Белгород № 1

На место оперативно приехали экстренные службы. Пострадавшему на вид около 10 лет, его госпитализировали. О состоянии ребёнка пока ничего не известно. После этого движение возле рынка "Солнечный" на улице Щорса перекрывали. Кроме того, в некоторых домах в результате взрывов выбило стёкла, повреждение получили припаркованные автомобили.

Как сообщал Life.ru, около часа назад в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Жителей призывали не выходить на улицу и не подходить к окнам. В МО РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

В Белгородской области при украинском обстреле пострадали два человека
В Белгородской области при украинском обстреле пострадали два человека
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Белгород № 1

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров