Испугался взрывов: В Белгороде машина сбила ребёнка, который бежал в укрытие через дорогу на красный свет

В Белгороде машина сбила ребёнка, который испугался взрывов и побежал в укрытие через дорогу на красный свет. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в момент, когда подросток шёл по улице Щорса, услышал звуки воздушной тревоги, затем взрывы и побежал.

В Белгороде испугавшийся взрывов ребёнок попал под машину. Видео © Telegram / Белгород № 1

На место оперативно приехали экстренные службы. Пострадавшему на вид около 10 лет, его госпитализировали. О состоянии ребёнка пока ничего не известно. После этого движение возле рынка "Солнечный" на улице Щорса перекрывали. Кроме того, в некоторых домах в результате взрывов выбило стёкла, повреждение получили припаркованные автомобили.