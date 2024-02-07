Испугался взрывов: В Белгороде машина сбила ребёнка, который бежал в укрытие через дорогу на красный свет
В Белгороде испугавшийся взрывов ребёнок побежал в укрытие и попал под машину
В Белгороде машина сбила ребёнка, который испугался взрывов и побежал в укрытие через дорогу на красный свет. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в момент, когда подросток шёл по улице Щорса, услышал звуки воздушной тревоги, затем взрывы и побежал.
В Белгороде испугавшийся взрывов ребёнок попал под машину. Видео © Telegram / Белгород № 1
На место оперативно приехали экстренные службы. Пострадавшему на вид около 10 лет, его госпитализировали. О состоянии ребёнка пока ничего не известно. После этого движение возле рынка "Солнечный" на улице Щорса перекрывали. Кроме того, в некоторых домах в результате взрывов выбило стёкла, повреждение получили припаркованные автомобили.
Как сообщал Life.ru, около часа назад в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Жителей призывали не выходить на улицу и не подходить к окнам. В МО РФ заявили, что средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.
Кадр из видео Telegram / Белгород № 1