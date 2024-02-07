В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, сообщили в пресс-службе мэрии города. Информации об обстрелах не поступало.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.