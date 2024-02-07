В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности
В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, сообщили в пресс-службе мэрии города. Информации об обстрелах не поступало.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня, 7 февраля, два человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекина в Белгородской области. Речь идёт в том числе о мужчине с осколочным ранением.
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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров