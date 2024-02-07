Семь снарядов РСЗО Vampire уничтожено над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью семь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire, сообщили в Минобороны России.

"Около 16:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM70 Vampire", — рассказали в ведомстве.