Украинская армия из РСЗО обстреляла Ржевку под Белгородом, ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. По данным SHOT, село Ржевка Шебекинского района было обстреляно из РСЗО.

Один из снарядов прилетел в жилой частный дом. Мужчина получил ранение, его госпитализировали. Характер и тяжесть травмы уточняются. По предварительным данным, украинские военные вели обстрел из города Волчанска Харьковской области.