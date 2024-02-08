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8 февраля, 11:43

Украинская армия из РСЗО обстреляла Ржевку под Белгородом, ранен мирный житель

Мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. По данным SHOT, село Ржевка Шебекинского района было обстреляно из РСЗО.

Один из снарядов прилетел в жилой частный дом. Мужчина получил ранение, его госпитализировали. Характер и тяжесть травмы уточняются. По предварительным данным, украинские военные вели обстрел из города Волчанска Харьковской области.

А ранее в Белгородском районе и самом Белгороде объявлена угроза ракетной опасности. Местных жителей и гостей региона просят по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Обложка ©

Getty Images / Wolfgang Schwan

Марина Калегина
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