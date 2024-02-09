Пункты управления дронами ВСУ попали под удар ВС России

Российские военные поразили по два пункта управления беспилотниками и склада боеприпасов ВСУ, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как сообщает Министерство обороны России, это произошло на Донецком направлении.

"Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.