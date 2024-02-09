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9 февраля, 11:58

Пункты управления дронами ВСУ попали под удар ВС России

Минобороны: ВС РФ поразили два пункта управления БПЛА ВСУ и станцию РЭБ

Российские военные поразили по два пункта управления беспилотниками и склада боеприпасов ВСУ, а также станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как сообщает Министерство обороны России, это произошло на Донецком направлении.

"Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России отбили две атаки ВСУ и улучшили позиции на Краснолиманском направлении. Противник потерял до 230 военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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