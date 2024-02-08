ВС России отбили две атаки ВСУ и улучшили позиции на Краснолиманском направлении

За минувшие сутки российские войска отразили две атаки ВСУ и улучшили своё положение по переднему краю на Краснолиманском направлении. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, в результате противник потерял до 230 бойцов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й мехбригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Ямполовка (ДНР), а также Серебрянского лесничества", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Кроме потерь в живой силе, ВСУ также потеряли на данном направлении три боевые бронированные машины и пять автомобилей.