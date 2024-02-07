Первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как её бросили умирать сослуживцы

Эвакуированная российскими военными с поля боя в конце прошлого года в Херсонской области женщина-военный ВСУ сообщила о том, как её спасли российские бойцы. Видеозапись с её рассказом была опубликована в телеграм-канале "Херсонский вестник".

Спасённая под Крынками пленная женщина-боец ВСУ. Видео © t.me / Херсонский Вестник

Женщина сообщила, что её ранее призванный на фронт муж пропал без вести. Киевский режим не выплачивал семье положенной компенсации по этому статусу, поэтому мать троих детей сама решила вступить в ряды украинских войск. После того как она прошла обучение в Николаеве, её подразделение отправили на левый берег под Крынки.

Там, по её словам, российские военные начали бить по их позициям из артиллерии — и она получила ранение. Женщина пыталась запросить эвакуацию у своих, но ей отказали.

"Увидела, как летает дрон, начала ему махать. После подошли военные с вашим триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой", — рассказала женщина.