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Опубликовано 25 декабря 2023, 11:59
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Военные РФ помогли украинской военнослужащей, которую сослуживцы бросили умирать

Сальдо: Русские бойцы разгромили боевиков ВСУ в ходе боёв под Крынками

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ходе боёв под Крынками морские пехотинцы и десантники ВС РФ разгромили боевиков киевского режима. Поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых солдат ВСУ, отметил он в своём телеграм-канале.

Поле боя после разгрома ВС РФ украинских боевиков. Видео © T.me / Владимир Сальдо

Он также рассказал, что беспилотник ВС РФ засёк раненую женщину-военнослужащую из отрядов ВСУ, заметив в воздухе БПЛА, она попросила о помощи. Губернатор отметил, что российские военные эвакуировали её и оказали необходимую медицинскую помощь.

ВСУ потеряли до 350 военных в ходе неудачных атак на Донецком направлении
ВСУ потеряли до 350 военных в ходе неудачных атак на Донецком направлении

А ранее Лайф сообщал, что на прошлой неделе ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов ВСУ, а также пунктам размещения нацбатальона "Азов"* и украинского Иностранного легиона.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Vk / Минобороны России

Александра Мышляева
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