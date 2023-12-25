Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ходе боёв под Крынками морские пехотинцы и десантники ВС РФ разгромили боевиков киевского режима. Поле боя осталось усеяно телами убитых и раненых солдат ВСУ, отметил он в своём телеграм-канале.

Поле боя после разгрома ВС РФ украинских боевиков. Видео © T.me / Владимир Сальдо

Он также рассказал, что беспилотник ВС РФ засёк раненую женщину-военнослужащую из отрядов ВСУ, заметив в воздухе БПЛА, она попросила о помощи. Губернатор отметил, что российские военные эвакуировали её и оказали необходимую медицинскую помощь.

А ранее Лайф сообщал, что на прошлой неделе ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов ВСУ, а также пунктам размещения нацбатальона "Азов"* и украинского Иностранного легиона.