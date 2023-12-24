ВСУ потеряли до 350 военных в ходе неудачных атак на Донецком направлении

Украинские войска потеряли за сутки на Донецком направлении около 350 военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортёр и пять автомобилей, сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что ВС РФ удалось отразить восемь атак штурмовых групп 81-й аэромобильной, 24-й, 30-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное, Васюковка, Ленинское и Новгородское Донецкой Народной Республики.

А на прошлой неделе ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов ВСУ, а также пунктам размещения нацбатальона "Азов"* и украинского Иностранного легиона.