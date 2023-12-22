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Российские войска за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по объектам ВСУ

22 декабря, 12:30
Российские войска за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по объектам и инфраструктуре ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по объектам и инфраструктуре ВСУ. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за неделю нанесли 39 высокоточных ударов по объектам и инфраструктуре Вооружённых сил Украины, в том числе по аэродромам, местам размещения наёмников и центрам подготовки беспилотников.

"С 16 по 22 декабря Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полётов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника", рассказали в ведомстве в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наёмников и националистических формирований.

Нанесён удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для РСЗО на Украине
Нанесён удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для РСЗО на Украине

А на прошлой неделе ВС РФ нанесли 40 групповых ударов по военной аэродромной инфраструктуре, местам хранения боеприпасов ВСУ, а также пунктам размещения нацбатальона "Азов"* и украинского Иностранного легиона.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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