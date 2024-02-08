Более 300 военных лишилась украинская армия в боях под Андреевкой и Клещеевкой

Украинская армия за последние сутки потеряла на Донецком направлении до 310 военных. Об этом сообщили на брифинге в четверг в Минобороны России. Среди других потерь противника — танк и четыре автомобиля. Особенно туго противнику пришлось в районах Клещеевки и Андреевки.