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8 февраля, 10:55

Более 300 военных лишилась украинская армия в боях под Андреевкой и Клещеевкой

МО РФ: ВСУ потеряли до 310 военных на Донецком направлении за сутки

Украинская армия за последние сутки потеряла на Донецком направлении до 310 военных. Об этом сообщили на брифинге в четверг в Минобороны России. Среди других потерь противника — танк и четыре автомобиля. Особенно туго противнику пришлось в районах Клещеевки и Андреевки.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ", — информирует военное ведомство.

ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении

На днях Минобороны отчиталось об успехах ВС России на Краснолиманском направлении. На данном участке фронта противник лишился до 240 военнослужащих и, в частности, самоходной артиллерийской установки "Акация".

Обложка ©

Dmytro Larin / Shutterstock.com

Марина Калегина
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