Более 300 военных лишилась украинская армия в боях под Андреевкой и Клещеевкой
МО РФ: ВСУ потеряли до 310 военных на Донецком направлении за сутки
Украинская армия за последние сутки потеряла на Донецком направлении до 310 военных. Об этом сообщили на брифинге в четверг в Минобороны России. Среди других потерь противника — танк и четыре автомобиля. Особенно туго противнику пришлось в районах Клещеевки и Андреевки.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 92-й механизированных бригад ВСУ", — информирует военное ведомство.
На днях Минобороны отчиталось об успехах ВС России на Краснолиманском направлении. На данном участке фронта противник лишился до 240 военнослужащих и, в частности, самоходной артиллерийской установки "Акация".
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