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7 февраля, 10:45

ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 290 военнослужащих на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, а в ходе контрбатарейной борьбы — американской самоходной артиллерийской установки М109 Paladin, орудия Д-20, двух гаубиц Д-30 и склада боеприпасов.

"Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ, а также 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики (ДНР)", — добавили в ведомстве.

Кроме того, бойцы отразили десять атак 112-й бригады теробороны и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красного, Ленинского, Шумов и Победы в ДНР.

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Ранее, 6 февраля, Минобороны отчиталось об успехах ВС России на Краснолиманском направлении. На данном участке фронта противник лишился до 240 военнослужащих и, в частности, самоходной артиллерийской установки "Акация".

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Матвей Константинов
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