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11 февраля, 11:39

Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"Средствами ПВО сбиты 30 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка ЛНР, Клещеевка, Каменка и Артёмовск ДНР", — сказано в публикации военного ведомства.

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Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о том, что российские военные за прошедшую неделю сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а также вражеских 488 беспилотников. Кроме того, ВС России удалось перехватить 34 снаряда разных видов РСЗО, имеющихся в распоряжении ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Юрий Лысенко
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