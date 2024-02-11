Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 30 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
"Средствами ПВО сбиты 30 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Орлянское Харьковской области, Пролетарка, Песчановка, Новая Маячка, Дружбовка, Обрывка Херсонской области, Кривошеевка ЛНР, Клещеевка, Каменка и Артёмовск ДНР", — сказано в публикации военного ведомства.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о том, что российские военные за прошедшую неделю сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а также вражеских 488 беспилотников. Кроме того, ВС России удалось перехватить 34 снаряда разных видов РСЗО, имеющихся в распоряжении ВСУ.
ТАСС / Николай Гынгазов