Российские силы ПВО за сутки сбили 30 украинских беспилотников

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о том, что российские военные за прошедшую неделю сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 ВВС Украины, а также вражеских 488 беспилотников. Кроме того, ВС России удалось перехватить 34 снаряда разных видов РСЗО, имеющихся в распоряжении ВСУ.