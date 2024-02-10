Удары российской армии лишили ВСУ восьми складов с боеприпасами и двух С-300

За минувшую неделю ВС РФ ликвидировали восемь складов с боеприпасами ВСУ, а также две пусковые установки вместе с радиолокатором ЗРК С-300 ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ", — указано в публикации.