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10 февраля, 12:35

Удары российской армии лишили ВСУ восьми складов с боеприпасами и двух С-300

Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ

За минувшую неделю ВС РФ ликвидировали восемь складов с боеприпасами ВСУ, а также две пусковые установки вместе с радиолокатором ЗРК С-300 ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ", указано в публикации.

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Ранее сегодня в российском военном ведомстве сообщили о том, что ВС РФ за неделю сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Незалежной. Кроме того, нашим военным удалось уничтожить 488 БПЛА, а также перехватить 34 снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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