Удары российской армии лишили ВСУ восьми складов с боеприпасами и двух С-300
Минобороны: ВС РФ за неделю уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ
За минувшую неделю ВС РФ ликвидировали восемь складов с боеприпасами ВСУ, а также две пусковые установки вместе с радиолокатором ЗРК С-300 ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск за прошедшую неделю поражены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также восемь складов боеприпасов ВСУ", — указано в публикации.
Ранее сегодня в российском военном ведомстве сообщили о том, что ВС РФ за неделю сбили самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Незалежной. Кроме того, нашим военным удалось уничтожить 488 БПЛА, а также перехватить 34 снаряда РСЗО HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ