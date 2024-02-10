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10 февраля, 12:13

Украинский истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 не вернулись с боевого вылета

Минобороны: Армия России за неделю сбила МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины

Армия России за неделю сбила самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, а также 488 БПЛА. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

"Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолёты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган" и "Ольха", а также 488 БПЛА", — сказано в сообщении.

Всего же с начала СВО уничтожено 570 украинских самолётов, 265 вертолётов, 12 166 дронов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14 956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 18 419 автомобилей.

Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха"
Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха"

Ранее Life.ru сообщал, что в ДНР сбит украинский истребитель МиГ-29. Также в течение суток ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ("Хаймарс").

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Андрей Бражников
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