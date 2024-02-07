Украинский истребитель сбит в ДНР

Российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что также в течение суток ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ("хаймарс").