Украинский истребитель сбит в ДНР
Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Алексеевки в ДНР
Российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там добавили, что также в течение суток ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ("хаймарс").
Ранее Life.ru писал, что ПВО России за сутки сбила 58 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения СВО уничтожено 569 самолётов, 265 вертолётов, 11 967 беспилотных летательных аппаратов.
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