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7 февраля, 10:32

Украинский истребитель сбит в ДНР

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Алексеевки в ДНР

Российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что также в течение суток ПВО перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS ("хаймарс").

ПВО России за сутки сбила в зоне СВО два снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ
ПВО России за сутки сбила в зоне СВО два снаряда HIMARS и 30 беспилотников ВСУ

Ранее Life.ru писал, что ПВО России за сутки сбила 58 беспилотников ВСУ. Всего с начала проведения СВО уничтожено 569 самолётов, 265 вертолётов, 11 967 беспилотных летательных аппаратов.

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Никита Никонов
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