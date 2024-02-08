Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха"
Российские средства противовоздушной обороны сбили 12 снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" над Белгородской областью. Атака была пресечена около 17:30 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырёх снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 8 февраля в Белгороде и Белгородском районе области дважды за день запускали сирена ракетной опасности. Кроме того, сегодня ВСУ нанесли удар по селу Ржевка Шебекинского округа. В результате пострадало пять человек. Один из раненых лишился обеих рук и ног. А в Новой Таволжанке украинский дрон-камикадзе ударил по автобусу с пассажирами.
VК / Минобороны России