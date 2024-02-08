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8 февраля, 15:16

Над Белгородской областью сбиты 12 снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха"

Российские средства противовоздушной обороны сбили 12 снарядов украинских РСЗО "Ураган" и "Ольха" над Белгородской областью. Атака была пресечена около 17:30 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористический удар по территории Российской Федерации с применением восьми снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" и четырёх снарядов реактивной системы залпового огня "Ольха", — говорится в сообщении ведомства.

Опубликованы фото с места удара ВСУ по Ржевке, где мужчине оторвало руки и ноги
Опубликованы фото с места удара ВСУ по Ржевке, где мужчине оторвало руки и ноги

Напомним, 8 февраля в Белгороде и Белгородском районе области дважды за день запускали сирена ракетной опасности. Кроме того, сегодня ВСУ нанесли удар по селу Ржевка Шебекинского округа. В результате пострадало пять человек. Один из раненых лишился обеих рук и ног. А в Новой Таволжанке украинский дрон-камикадзе ударил по автобусу с пассажирами.

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VК / Минобороны России

Александра Вишнякова
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