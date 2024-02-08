Опубликованы фото с места удара ВСУ по Ржевке, где мужчине оторвало руки и ноги

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил село Ржевка Шебекинского городского округа, где сегодня в результате обстрела получили ранения пятеро мирных жителей, одному из них оторвало руки и ноги. Как сообщил губернатор, сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего.

"Один из пострадавших в очень тяжёлом состоянии — у мужчины травматическая ампутация верхних и нижних конечностей. Сейчас медики борются за его жизнь в операционной, делают всё, чтобы спасти человека", — написал Гладков в телеграм-канале. — "Переговорил с супругой тяжелораненого жителя и сыном, который только что вернулся из зоны СВО. Все мы очень переживаем и надеемся на врачей, которые сейчас борются за жизнь мужа и отца. Всё, что необходимо, будет предоставлено".

Последствия удара ВСУ по селу Ржевка Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Ещё четверо пострадавших также находятся под контролем врачей: у одной женщины ранение печени, у второй — осколочное ранение бедра и голени, у мужчины также осколочное ранение бедра, у второго — осколочное ранение обоих бёдер и руки.

Последствия удара ВСУ по селу Ржевка Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Гладков ещё раз обратился к жителям Белгородской области и призвал их не прикасаться к остаткам боеприпасов, которые могут попадаться на пути. Он также показал фото с места обстрела.

Последствия удара ВСУ по селу Ржевка Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия удара ВСУ по селу Ржевка Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Последствия удара ВСУ по селу Ржевка Белгородской области. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил село Ржевка, где сегодня в результате обстрела получили ранения пятеро мирных жителей. Фото © Телеграм-канал губернатора Вячеслава Гладкова