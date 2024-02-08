Оторвало руки и ноги: Пять человек пострадали при ударе ВСУ по белгородскому селу

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по селу Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. У мужчины травматическая ампутация рук и ног, скорая в настоящее время доставляет его в больницу. У остальных — двоих мужчин и двух женщин — осколочные ранения ног. Они также госпитализированы.