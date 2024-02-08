Оторвало руки и ноги: Пять человек пострадали при ударе ВСУ по белгородскому селу
Гладков: Пятеро жителей Ржевки в Белгородской области ранены из-за атаки ВСУ
Пять человек пострадали при ударе ВСУ по селу Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. У мужчины травматическая ампутация рук и ног, скорая в настоящее время доставляет его в больницу. У остальных — двоих мужчин и двух женщин — осколочные ранения ног. Они также госпитализированы.
"Осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения: выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль. Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте", — написал Гладков в телеграм-канале, добавив, что информация по разрушениям ещё уточняется.
Напомним, ранее в Белгородском районе и самом Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Местных жителей и гостей региона призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. После этого ВСУ из РСЗО обстреляли Ржевку под Белгородом, сообщалось, что ранен мирный житель.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo