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8 февраля, 12:43

Оторвало руки и ноги: Пять человек пострадали при ударе ВСУ по белгородскому селу

Гладков: Пятеро жителей Ржевки в Белгородской области ранены из-за атаки ВСУ

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по селу Ржевка Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. У мужчины травматическая ампутация рук и ног, скорая в настоящее время доставляет его в больницу. У остальных — двоих мужчин и двух женщин — осколочные ранения ног. Они также госпитализированы.

"Осколками снарядов повреждены два частных жилых домовладения: выбиты стёкла, посечены фасады, кровли и заборы и один легковой автомобиль. Аварийные бригады и оперативные службы работают на месте", — написал Гладков в телеграм-канале, добавив, что информация по разрушениям ещё уточняется.

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Напомним, ранее в Белгородском районе и самом Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Местных жителей и гостей региона призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. После этого ВСУ из РСЗО обстреляли Ржевку под Белгородом, сообщалось, что ранен мирный житель.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Дарья Нарыкова
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