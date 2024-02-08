В Белгороде и Белгородском районе повторно объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе области вновь запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении.
Также сигнал ракетной опасности запущен в Шебекинском городском округе.
Как писал Life.ru, сегодня днём, 8 февраля, в Белгороде и Белгородском районе уже объявляли угрозу ракетной опасности. Позже стало известно, что украинская армия из РСЗО обстреляла село Ржевка. В результате атаки пострадало пять человек, одному из них оторвало руки и ноги. Также украинский дрон-камикадзе ударил по пассажирскому автобусу в селе Новая Таволжанка, сообщалось об одном раненом.
ТАСС / Николай Гынгазов