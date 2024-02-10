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Группа из 36 украинских военных сдалась в плен Армии России

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Группа из 36 украинских военных сдалась в плен Армии России

В Минобороны РФ сообщили, что за неделю сдались в плен 36 украинских военных

10 февраля, 12:11
В течение недели сдались в плен 36 украинских военных. Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

В течение недели сдались в плен 36 украинских военных. Обложка © Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Российским войскам в ходе специальной военной операции за прошедшую неделю сдались в плен 36 украинских солдат. Об этом рассказали в Минобороны.

"В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО на Украине.

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Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 1015 солдат на всех направлениях в зоне СВО, а на Краснолиманском и Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, отразив несколько атак противника.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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