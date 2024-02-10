Группа из 36 украинских военных сдалась в плен Армии России

В Минобороны РФ сообщили, что за неделю сдались в плен 36 украинских военных

Российским войскам в ходе специальной военной операции за прошедшую неделю сдались в плен 36 украинских солдат. Об этом рассказали в Минобороны.

"В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО на Украине.

Накануне сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 1015 солдат на всех направлениях в зоне СВО, а на Краснолиманском и Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, отразив несколько атак противника.