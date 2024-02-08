Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "100 на 100"

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате "100 на 100". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что военно-транспортная авиация ВКС доставит освобождённых военнослужащих Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.