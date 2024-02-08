Минобороны: Россия и Украина обменялись военнопленными в формате "100 на 100"
Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате "100 на 100". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращено 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Там добавили, что военно-транспортная авиация ВКС доставит освобождённых военнослужащих Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Также в ведомстве отметили посредническое участие Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в переговорах по возвращению российских военных.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться 24 января на границе Белгородской области. Тогда он сорвался из-за крушения российского Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных, борт был сбит ВСУ. Следом за ним летел второй самолёт, его успели развернуть. 31 января новый обмен пленными всё же состоялся. По итогам переговоров на родину из плена ВСУ вернулось 195 российских военнопленных, киевской стороне передано аналогичное число бойцов. В ОАЭ тогда выразили благодарность за предоставленную роль посредника при обмене пленными.
ТАСС / Александр Полегенько