Россия и Украина провели обмен пленными 195 на 195, который сорвала катастрофа Ил-76
Минобороны РФ сообщило о возвращении 195 российских военнослужащих из плена ВСУ
Минобороны РФ сообщило о новом обмене пленными с Украины. По итогам переговоров на родину из плена ВСУ вернулись 195 российских военнопленных, киевской стороне передано аналогичное число бойцов.
"Сегодня, 31 января, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 195 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — уточнили в министерстве.
Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной по формуле 192 на 192 должен был состояться 24 января на границе Белгородской области. Тогда он сорвался из-за крушения российского Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных. Второй борт с пленными развернулся из-за катастрофы. Представитель ГУР тогда признал факт сорванного обмена пленными, летевшими на Ил-76. В Минобороны РФ узнали, что ЗРК, из которого сбили воздушное судно, находилось в селе Липцы Харьковской области. Впоследствии российский президент назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима. Путин заявил, что Главное управление разведки Украины было в курсе, что борт вёз их товарищей к месту обмена.
ТАСС / Сергей Карпухин