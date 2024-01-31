ОАЭ обратились к России и Украине после нового обмена военнопленными

В Министерстве иностранных дел ОАЭ выразили благодарность за возможность стать посредником в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Там выразили готовность продолжить поиск мирного решения конфликта на Украине.

"МИД выражает признательность правительствам Российской Федерации и Украины за сотрудничество и реакцию на посреднические усилия ОАЭ, направленные на достижение успеха в процессе обмена пленными", — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Там заявили о намерении ОАЭ продолжать искать мирные решения конфликта на Украине, а также призвали к снижению напряжённости и поддержке всех инициатив, направленных на смягчение гуманитарных последствий кризиса.