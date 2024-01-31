ОАЭ обратились к России и Украине после нового обмена военнопленными
ОАЭ благодарны за роль посредника при обмене пленными между Россией и Украиной
В Министерстве иностранных дел ОАЭ выразили благодарность за возможность стать посредником в процессе обмена военнопленными между Москвой и Киевом. Там выразили готовность продолжить поиск мирного решения конфликта на Украине.
"МИД выражает признательность правительствам Российской Федерации и Украины за сотрудничество и реакцию на посреднические усилия ОАЭ, направленные на достижение успеха в процессе обмена пленными", — говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Там заявили о намерении ОАЭ продолжать искать мирные решения конфликта на Украине, а также призвали к снижению напряжённости и поддержке всех инициатив, направленных на смягчение гуманитарных последствий кризиса.
Напомним, что обмен пленными между Россией и Украиной должен был состояться 24 января на границе Белгородской области. Тогда он сорвался из-за крушения российского Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных, борт был сбит ВСУ. Следом за ним летел второй самолёт, его успели развернуть. Сегодня, 31 января, новый обмен пленными всё же состоялся. По итогам переговоров на родину из плена ВСУ вернулись 195 российских военнопленных, киевской стороне передано аналогичное число бойцов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ