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31 января, 13:29

Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной

Минобороны РФ сообщило об участии властей Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в новом обмене пленными с Киевом. Королевство оказало посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих с подконтрольной Украине территории.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", рассказали в оборонном ведомстве.

Как уже сообщал Лайф, сегодня, 31 января, Россия и Украина провели обмен пленными 195 на 195, который сорвала катастрофа Ил-76. Он должен был состояться 24 января на границе Белгородской области, но сорвался из-за крушения российского самолёта, перевозившего 65 украинских военнопленных. Все они погибли. Второй борт с пленными развернулся из-за катастрофы. Представитель ГУР тогда признал факт сорванного обмена пленными, летевшими на Ил-76. В Минобороны РФ узнали, что ЗРК, из которого сбили воздушное судно, находился в селе Липцы Харьковской области. Впоследствии российский президент назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима.

Один из погибших в сбитом Ил-76 бойцов ВСУ попал в список на обмен с четвёртой попытки
Один из погибших в сбитом Ил-76 бойцов ВСУ попал в список на обмен с четвёртой попытки
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ТАСС / Александр Река

Андрей Бражников
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