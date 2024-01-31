Минобороны раскрыло роль ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной
Минобороны РФ сообщило об участии властей Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в новом обмене пленными с Киевом. Королевство оказало посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих с подконтрольной Украине территории.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", — рассказали в оборонном ведомстве.
Как уже сообщал Лайф, сегодня, 31 января, Россия и Украина провели обмен пленными 195 на 195, который сорвала катастрофа Ил-76. Он должен был состояться 24 января на границе Белгородской области, но сорвался из-за крушения российского самолёта, перевозившего 65 украинских военнопленных. Все они погибли. Второй борт с пленными развернулся из-за катастрофы. Представитель ГУР тогда признал факт сорванного обмена пленными, летевшими на Ил-76. В Минобороны РФ узнали, что ЗРК, из которого сбили воздушное судно, находился в селе Липцы Харьковской области. Впоследствии российский президент назвал удар по самолёту Ил-76 преступлением киевского режима.
ТАСС / Александр Река